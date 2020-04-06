07 апреля 2020, 10:25

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили. Гранична сума стипендії, яка не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб у 2020 році, дорівнює 2940 грн (2102 грн х 1,4).

Сума перевищення підлягає оподаткуванню ПДФО під час нарахування (виплати) стипендії за ставкою, визначеною пунктом 167.1 ПКУ, а саме – 18%.

Нагадаємо: відповідно до підпункту 165.1.26 Податкового кодексу України не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому підпункту 169.4.1 ПКУ, яка дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.