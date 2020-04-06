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Общественное мнение
Общество / Региональные
07 апреля 2020, 10:58

В Луганской области ожидаются заморозки

Завтра, 8 апреля, на территории Луганщины ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского областного центра по гидрометеорологии.

Так, завтра будет малооблачно и без осадков. Синоптики обещают сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью в воздухе - от 0 до 5 градусов мороза, на поверхности почвы 5-10 градусов мороза; днем - 12-17 градусов тепла.

9 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 0-5 градусов тепла, днем - 11-16 градусов тепла.

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