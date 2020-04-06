07 апреля 2020, 10:58 В Луганской области ожидаются заморозки Завтра, 8 апреля, на территории Луганщины ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Об этом сообщает пресс-служба Луганского областного центра по гидрометеорологии. Так, завтра будет малооблачно и без осадков. Синоптики обещают сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью в воздухе - от 0 до 5 градусов мороза, на поверхности почвы 5-10 градусов мороза; днем - 12-17 градусов тепла. 9 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 0-5 градусов тепла, днем - 11-16 градусов тепла. Твитнуть Загрузка... Загрузка...