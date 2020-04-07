В Центре общественного здоровья сообщили, когда смягчат карантин

08 апреля 2020, 09:00

Смягчать ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, надо только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания, считают в Центре общественного здоровья.

Об этом в эфире hromadske заявил Роман Родина, начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями ЦОЗ.

По его словам, уже есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования. Родина считает, что это доказывает — карантине мероприятия «реально действуют».

«Значит ли это, что их надо быстро отменять? По моему мнению, их еще рано отменять, потому что мы должны будем увидеть устойчивую тенденцию к снижению», — сказал он.

Эпидемиолог уточнил, что в случае реального снижения заболеваемости вопрос смягчения карантина будет рассматриваться.

«Если мы будем видеть, что это устойчивая тенденция, не зависящая ни от одного фактора — выходной день, не выходной — то обычный такой вопрос будет нарушен (о смягчении карантина. — Ред.). Что надо делать для этого? Я хочу, чтобы мы продолжали делать те ограничительные меры, которые сейчас введены», — подытожил Родина.