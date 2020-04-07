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Общественное мнение
Происшествия
08 апреля 2020, 14:30

В Херсонской области из пункта обсервации сбежали 15 граждан

Полицейские составили админпротоколы на 15 приезжих из временно оккупированной АР Крым, которые сбежали с пункта обсервации в Каланчакском районе Херсонской области. Об этом в Facebook сообщает полиция Херсонской области.

Как отмечается, через пункт въезда-выезда "Каланчак" из временно оккупированной территории АР Крым в Херсонскую область прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации.

После проведения медицинского обследования 15 взрослых граждан категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно покинули центр (со взрослыми было также двое детей). Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать самоизоляцию. В отношении 15 нарушителей режима обсервации сотрудники полиции составили административные протоколы по ст.44-3 "Нарушение правил относительно карантина людей". Всем им грозит штраф от 17 тыс. гривен.

Большинство беглых из Западной Украины и Днепропетровской области.

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