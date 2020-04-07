Кабмин запретил прекращение соцвыплат переселенцам на период карантина

Кабинет министров Украины запретил прекращение социальных выплат переселенцам на период карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует проект постановления, который имеется в распоряжении РБК-Украина.
Так, Кабмин принял постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", которым предусматривается недопущение случаев прекращения соцвыплат ВПЛ в связи с установлением карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.