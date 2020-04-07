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Общественное мнение
Власть
08 апреля 2020, 14:45

Кабмин запретил прекращение соцвыплат переселенцам на период карантина

Кабинет министров Украины запретил прекращение социальных выплат переселенцам на период карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует проект постановления, который имеется в распоряжении РБК-Украина.

Так, Кабмин принял постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", которым предусматривается недопущение случаев прекращения соцвыплат ВПЛ в связи с установлением карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.

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