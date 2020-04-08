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Общественное мнение
Власть / Региональные
08 апреля 2020, 15:57

На дороге, соединяющей Северодонецк и Станицу Луганскую, начинаются ремонтные работы

В рамках проекта "Большая стройка" на этой неделе начинаются работы на дороге, соединяющей Северодонецк и Станицу Луганскую.

Об этом сообщает пресс-центр Службы автодорог в Луганской области.

Так, 7 апреля дорожники во главе с руководителем САД на Луганщине Павлом Цубером на месте проведения работ встретились с представителями ООО «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ». Целью встречи было уточнение технических особенностей проведения ремонтных работ с подрядчиком.

"Сегодня (7 апреля - Ред.) мы определились с проектными решениями, в том числе на мостах, находящихся на указанных участках, на самой дороге. Очень ждем, что уже на этой неделе начнутся работы. Начинаем именно здесь, в Станице Луганской", - отметил Цубер.

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