08 апреля 2020, 16:14

Боевики контролируемой Россией террористической организации "ЛНР" завербовали руководительницу одного из структурных звеньев Луганской областной военно-гражданской администрации.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранители установили, что боевики так называемой "МГБ" задержали госслужащего на контрольном пункте "Станица Луганская", когда она пыталась попасть в оккупированный Луганск в семейных делах. Путем запугивания боевик заставили чиновницу согласиться на сотрудничество. Оккупантов интересовал доступ к информации о деятельности органов власти в области.

Отмечается, что контрразведчики установили факт вербовки госслужащего и предотвратили вовлечения женщины в антиукраинскую деятельность в пользу террористов. Сейчас правоохранители проводят проверку на предмет совершения ею действий для выполнения задания врага.