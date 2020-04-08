В Литве продлили карантин на две недели

Правительство Литвы приняло решение продлить карантин и его меры еще на две недели из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Delfi.
Таким образом, карантин был продлен до 27 апреля.
Кроме того, в Литве с 10 апреля является обязательным ношение масок в общественных местах.
"Это уже будет не рекомендация, в общественных местах нос и рот закрывать обязательно", - заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
В постановлении также речь шла о пасхальных выходных. Для ограничения на собрание людей в праздники, движение будет перекрыто с 20:00 10 апреля до 20:00 13 апреля.
Исключение касается только поездки на похороны, к тяжело больным или к пострадавшим в случае несчастья и на работу.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что если после пасхальных выходных число инфицированных коронавирусом не увеличится, то правительство упростит условия карантина и позволит малому бизнесу работать в соответствии с требованиями безопасности.