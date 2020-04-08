Кабмин продлил соцвыплаты на время карантина

08 апреля 2020, 17:02

Кабинет министров продлил на период карантина выплаты государственных социальных пособий, которые были назначены ранее. Соответствующее постановление правительство приняло в среду, 8 апреля, передает "РБК-Украина".

Согласно постановлению, лица с инвалидностью будут получать государственные выплаты до окончания карантина. Помимо этого продлены сроки государственной помощи семьям с детьми, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим право на пенсию и другим.

Отмечается, что выплаты будут осуществляться как и во время карантина, так и 30 дней после его окончания.

Постановление было принято с предложением продлить сроки выплат на 30 дней после окончания карантина.