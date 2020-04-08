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Общественное мнение
Происшествия
08 апреля 2020, 17:42

В Кировоградской области от коронавируса умерла женщина сразу после госпитализации

В Кировоградской области подтвердили вторую смерть в результате коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Сообщается, что 77-летняя женщина скончалась сразу после госпитализации.

"Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью, провела в больнице около 7 минут. Умершей успели сделать экспресс-тест. Он оказался положительным. Результаты проверили с помощью ПЦР-диагностики. 7 апреля получили подтверждение того, что женщина была больна коронавирусом. Сейчас родственники умерших обследуются методом ПЦР-тестирования. Дезинфекция медучреждений и домов проведена", - рассказал глава ОГА Андрей Балонь.

Женщина проживала в Новомиргороде.

На данный момент в области подтверждено 76 случаев коронавируса, два из них - летальные.

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