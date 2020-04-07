Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет

08 апреля 2020, 10:26

За минувшие сутки, 7 апреля, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один из обстрелов враг совершил с помощью беспилотного летательного аппарата.

За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

Все огневые провокации, на которые решились оккупационные войска седьмого апреля, были качественно и своевременно прекращены нашими подразделениями. В итоге противник был вынужден вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

По данным разведки Объединенных сил, 7 апреля наши подразделения ранили одного российского наемника и повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс.

8 апреля после полуночи российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции у села Павлополь в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». С направления оккупированного Набережного противник выпустил 20 мин. А под утро враг открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки. В ответ украинские воины применяли штатное вооружение и подавили вражескую огневую активность. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.