08 апреля 2020, 11:29 За сутки в Украине зафиксировано 206 новых случаев COVID-19 По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 89 случаев; Волынская область - 36 случаям; Днепропетровская область - 41 случай; Донецкая область - 11 случаев; Житомирская область - 21 случай; Закарпатская область - 43 случая; Запорожская область - 45 случаев; Ивано-Франковская область - 198 случаев; Кировоградская область - 57 случаев; Киев - 256 случаев; Киевская область - 120 случаев; Львовская область - 36 случаев; Луганская область - 3 случая; Одесская область - 32 случая; Полтавская область - 17 случаев; Ривненская область - 44 случая; Сумская область - 56 случаев; Тернопольская область - 168 случаев; Харьковская область - 5 случаев; Херсонская область - 15 случаев; Хмельницкая область - 15 случаев; Черновицкая область - 273 случая; Черкасская область - 80 случаев; Черниговская область - 7 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19. Твитнуть Загрузка... Загрузка...