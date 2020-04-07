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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
08 апреля 2020, 11:29

За сутки в Украине зафиксировано 206 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 89 случаев;

Волынская область - 36 случаям;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 21 случай;

Закарпатская область - 43 случая;

Запорожская область - 45 случаев;

Ивано-Франковская область - 198 случаев;

Кировоградская область - 57 случаев;

Киев - 256 случаев;

Киевская область - 120 случаев;

Львовская область - 36 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 32 случая;

Полтавская область - 17 случаев;

Ривненская область - 44 случая;

Сумская область - 56 случаев;

Тернопольская область - 168 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 15 случаев;

Хмельницкая область - 15 случаев;

Черновицкая область - 273 случая;

Черкасская область - 80 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

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