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Общественное мнение
Политика
08 апреля 2020, 12:06

Китай закрыл на карантин город на границе с Россией

Китай закрыл границу с Россией в автомобильном пункте пропуска Пограничный-Суйфеньхэ в Приморье из-за вспышки коронавируса и ввел в китайском городе карантин. Об этом сообщает Reuters

Как отмечается, за день в провинции Хейлунцзяни зафиксировали 25 случая коронавируса из-за наплыва зараженных приезжих из соседней России. В связи с этим, китайские власти ввели ограничения на перемещения жителей города, как раньше было в Ухане (провинция Хубэй).

В частности, теперь люди должны оставаться в доме - только один человек на семью может выезжать раз в три дня, чтобы приобрести необходимое, и он должен вернуться в тот же день.

Добавим, по состоянию на 8 апреля в Российской Федерации зарегистрировано 8672 случаев коронавируса в 81 регионе.

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