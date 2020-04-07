Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
08 апреля 2020, 12:52

Коронавирус в Киеве: число зараженных близится к 300

Коронавирусом в Киеве заразились 294 человека.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, передает РБК-Украина.

Так, число больных возросло на 15 человек.

"Увеличились (количество больных, - ред.) на 15 человек. Всего в столице уже 294 случая. Заболели восемь женщин от 20 до 67 лет и шесть мужчин от 43 до 61 года. Один 16-летний юноша... В больницы госпитализировали восемь пациентов, другие - на самоизоляции. Большинство киевлян, которых поражает вирус, люди молодого и среднего возраста", - отметил глава столицы.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: