08 апреля 2020, 12:52 Коронавирус в Киеве: число зараженных близится к 300 Коронавирусом в Киеве заразились 294 человека. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, передает РБК-Украина. Так, число больных возросло на 15 человек. "Увеличились (количество больных, - ред.) на 15 человек. Всего в столице уже 294 случая. Заболели восемь женщин от 20 до 67 лет и шесть мужчин от 43 до 61 года. Один 16-летний юноша... В больницы госпитализировали восемь пациентов, другие - на самоизоляции. Большинство киевлян, которых поражает вирус, люди молодого и среднего возраста", - отметил глава столицы. Твитнуть Загрузка... Загрузка...