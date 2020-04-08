ТКГ договорилась о взаимном освобождении лиц не позднее Пасхи

09 апреля 2020, 09:00

Трехсторонняя контрактная группа по урегулированию на Донбассе достигла принципиальных договоренностей о взаимном освобождении лиц, сообщили в пресс-службе главы государства.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к участникам консультаций: «Я благодарен, что было поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат, и в более интенсивном режиме, в том числе в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренностей. Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе».

По его словам, первоочередные усилия целесообразно направить именно на решение безопасности и гуманитарных вопросов. Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе.

Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи.

Кроме того, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

Во время видеоконференции стороны ТКГ продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе