Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
09 апреля 2020, 16:00

Лаборатория другой области подтвердила: в Николаеве нет коронавируса

В Николаеве людей, у которых диагностировали пневмонию, проверили на наличие коронавируса в лаборатории другой области. По результатам исследований коронавирус у пациентов не обнаружен, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передает 112 Украина.

«Мы ночью провели спецоперацию, мы забрали в одной из больниц у больных с пневмонией образцы и доставили их не в эту вирусологическую лабораторию, а в другую лабораторию, которая находится за пределами территории области. Полученные результаты подтверждают, что исследования совпадают», - сказал Ляшко.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: