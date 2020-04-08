Лаборатория другой области подтвердила: в Николаеве нет коронавируса

09 апреля 2020, 16:00

В Николаеве людей, у которых диагностировали пневмонию, проверили на наличие коронавируса в лаборатории другой области. По результатам исследований коронавирус у пациентов не обнаружен, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передает 112 Украина.

«Мы ночью провели спецоперацию, мы забрали в одной из больниц у больных с пневмонией образцы и доставили их не в эту вирусологическую лабораторию, а в другую лабораторию, которая находится за пределами территории области. Полученные результаты подтверждают, что исследования совпадают», - сказал Ляшко.