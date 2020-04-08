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Общественное мнение
Криминал
09 апреля 2020, 16:42

ВАКС смягчил меру пресечения Грымчаку

Высший антикоррупционный суд смягчил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом говорится на портале судебной власти Украины.

Так, суд заменил круглосуточный домашний арест на ночной - с 22:00 до 6:00.

Срок действия обязанностей, возложенных на Грымчака, продлен на 60 дней - до 12 июня 2020 года. Он должен прибывать по первому требованию детектива, прокурор или суда, воздерживаться от общения с другим подозреваемым Игорем Овиденко (под круглосуточным домашним арестом) и свидетелями, а также носить электронный браслет.

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