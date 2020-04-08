В ВСУ зарегистрировано еще два случая инфицирования COVID-19

09 апреля 2020, 17:12

За минувшие сутки, 9 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано еще 2 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Так у военнослужащего Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован в Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ» с предварительным диагнозом «пневмония», после соответствующего обследования и проведения ПЦР тестирования, подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Военнослужащий находится в госпитале и получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Также заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 подтверждено у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя. С конца марта он находился на самоизоляции после контакта с лицами, у которых было подтверждено заболевание COVID-19. 29 февраля в него повысилась температура. Сделанные в начале апреля с интервалом 4 суток быстрые тесты показали отрицательный результат. Сегодня поступили результаты ПЦР тестирования, которые подтвердили заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военные, которые могли с ними контактировать, отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будет взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания