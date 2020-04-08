Кабмин и НБУ запускают программы помощи бизнесу во время карантина

09 апреля 2020, 17:27

По инициативе президента Украины правительство и Национальный банк разработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Малый бизнес во время карантина страдает больше, ведь у него нет такой крупной финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти нужные финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору», - отметил Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы «5-7-9» для ее действенности в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена ​​на рефинансирование кредитов, которые существуют. Вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

«С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы должны защитить малых предпринимателей сейчас. И кто, как не малые бизнесмены, которую удерживают нашу экономику», - подчеркнул президент.

Глава Кабинета Министров сообщил, что внедрение программ начнется сразу после их финализации. Правительство надеется, что первую поддержку можно будет начать предоставлять в ближайшее время. Дополнительно ведется работа над программами для новых предпринимателей и среднего бизнеса.