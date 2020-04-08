Кабмин внес изменения в карантинные ограничения

09 апреля 2020, 10:13

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции», - написал он в Facebook.

Согласно изменениям во время карантина разрешена работа объектов:

почтовой и курьерской деятельности;

строительных работ;

по сбору и заготовке отходов;

учреждения торговли строительными материалами;

химчистки.

Также в Кабмине разъяснили, какие категории людей 60 лет и старше не нуждаются в самоизоляции:

госчиновники, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона «О противодействии коррупции»;

Ввоеннослужащие, сотрудники Вооруженных сил Украины и другие правоохранители;

лица, участвующие в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса;

лица, которые обеспечивают деятельность критических предприятий.

лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры (в сферах энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникативных технологий, электронных коммуникаций, банковского и финансового секторов, оборонной промышленности, жизнеобеспечения населения, в том числе сельского хозяйства и здравоохранения, коммунальных, аварийных и спасательных служб, служб экстренной помощи населения) и предприятий, включенных в список имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Кроме этого правительство утвердило порядок обязательного помещения на обсервацию (самоизоляцию) лиц, въехавших на территорию Украины. При этом органы местного самоуправления имеют право совершать расходы на проживание граждан в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.