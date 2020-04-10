В Днепре больница приняла двух тяжелобольных коронавирусом

10 апреля 2020, 13:30

Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова приняла двух тяжелобольных коронавирусом. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко в Facebook.

Как он сообщил, больница им. Мечникова начала лечить пациентов с коронавирусом.

"Женщину привезли из Першотравенска вчера в 18:40, на девятый день болезни. С тяжелой дыхательной недостаточностью. Насыщение крови кислородом всего 69% - угрожающее состояние. Диагноз коронавирусной инфекции подтвержден методом ПЦР того самого дня. Всю ночь в реанимации спасали жизнь", - написал Рыженко.

Кроме того, он добавил, что вторая больная женщина с тяжелой пневмонией родила здорового ребенка, а происхождение пневмонии еще уточняется.

Сейчас в Днепропетровской области зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом