Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия
10 апреля 2020, 13:30

В Днепре больница приняла двух тяжелобольных коронавирусом

Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова приняла двух тяжелобольных коронавирусом. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко в Facebook.

Как он сообщил, больница им. Мечникова начала лечить пациентов с коронавирусом.

"Женщину привезли из Першотравенска вчера в 18:40, на девятый день болезни. С тяжелой дыхательной недостаточностью. Насыщение крови кислородом всего 69% - угрожающее состояние. Диагноз коронавирусной инфекции подтвержден методом ПЦР того самого дня. Всю ночь в реанимации спасали жизнь", - написал Рыженко.

Кроме того, он добавил, что вторая больная женщина с тяжелой пневмонией родила здорового ребенка, а происхождение пневмонии еще уточняется.

Сейчас в Днепропетровской области зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: