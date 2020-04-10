Кабмин с 15 апреля устанавливает 65-процентную пошлину на импорт угля

10 апреля 2020, 15:46

Правительство устанавливает 65-процентную пошлину с 15 апреля на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм-канале.

"Еще в должности вице-премьер-министра я получил поручение проработать вопрос трансформации угольных регионов и защиты отечественной угледобывающей отрасли. В процессе работы над вторым мы столкнулись с необходимостью разграничить уголь, добываемый в Украине, и уголь, который мы вынуждены импортировать", - отметил премьер-министр.

По его словам, защита украинской угольной промышленности является шагом к энергонезависимости.

"Мы смогли выработать механизм, который с 15 апреля устанавливает 65-процентную пошлину на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок", - отметил Шмыгаль.