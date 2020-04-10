ОАЭ отправит Украине 10 тонн гумпомощи для борьбы с коронавирусом - Кулеба

10 апреля 2020, 16:02

Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, - сообщает "РБК-Украина".

По его словам, в помощи будут комбинезоны, маски и санитайзеры.

"Сейчас в ОАЭ готовится самолет, который привезет 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Эта гуманитарная помощь включает комбинезоны, медхалаты, перчатки, бахилы, маски и санитайзеры. Вчера мы до двух часов утра занимались вопросом этого рейса, чтобы он сегодня состоялся", - заявил Кулеба.

Как сообщалось ранее, 8 апреля в Италию прилетел украинский самолет с гуманитарной помощью для борьбы с распространением коронавируса. В Италии на принудительном карантине из-за коронавируса, или в госпитале в интенсивной терапии находятся десятки украинцев.