Луганской области дали 31 миллион для выплаты разовой денежной помощи ветеранам к 5 мая

10 апреля 2020, 17:48

Органами соцзащиты начата выплата разовой денежной помощи до 5 мая согласно постановлению Кабмина о выплатах, предусмотренных законами «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований». Об этом пишет пресс-служба Луганской обладминистрации.

Из государственного бюджета в этом году на выплату денежной помощи для Луганской области выделено 31,3 миллиона гривен. По состоянию на 10 апреля выплату получили 14 тысяч 511 человек на общую сумму 21,2 миллиона гривен.

Лица, которые не получат разовую денежную помощь до 5 мая, имеют право обратиться за ней до 30 сентября в орган социальной защиты населения по месту регистрации с заявлением.