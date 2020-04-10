Луганщина перерахувала понад 57 млн гривень військового збору

10 апреля 2020, 10:59

На Луганщині платники податків доволі відповідально ставляться до нарахування та сплати військового збору, спрямованого на захист державного суверенітету, гарантій стабільності та зміцнення економічної безпеки України.

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень - березень 2020 року надходження військового збору склали 57,1 млн гривень. Це на 10,7 млн грн, або 23 відс. більше надходжень січня - березня 2019 року.

Нагадаємо: військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5 відс. від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, які нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.