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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
10 апреля 2020, 11:42

С сегодняшнего дня в Украине будут проверять на коронавирус всех людей с пневмонией

В Украине всех больных людей с диагнозом "пневмония" отныне будут проверять на коронавирус.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Ляшко прокомментировал ситуацию, связанную с противодействием распространения коронавируса в стране.

"С сегодняшнего дня мы тестируем всех с пневмонией, которые находятся в инфекционных больницах и больницах другого профиля, - сказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Украине возросло количество зараженных коронавирусом до 2203. За сутки зафиксировано 311 случаев.

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