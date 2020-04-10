Премьер Британии Джонсон выписан из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает больницу после лечения от коронавируса.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что британский премьер не сразу вернется к работе
Даунинг-стрит заявила, что премьер-министр продолжит восстановление в своей загородной резиденции.
«По совету своей медицинской бригады премьер-министр не сразу вернется к работе. Он хочет поблагодарить всех в больнице Сент-Томаса за блестящую помощь, которую он получил. Все его мысли связаны с теми, кто пострадал от этой болезни», - говорится в заявлении.