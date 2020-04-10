13 апреля 2020, 09:00 Премьер Британии Джонсон выписан из больницы Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает больницу после лечения от коронавируса. Об этом сообщает BBC. Отмечается, что британский премьер не сразу вернется к работе Даунинг-стрит заявила, что премьер-министр продолжит восстановление в своей загородной резиденции. «По совету своей медицинской бригады премьер-министр не сразу вернется к работе. Он хочет поблагодарить всех в больнице Сент-Томаса за блестящую помощь, которую он получил. Все его мысли связаны с теми, кто пострадал от этой болезни», - говорится в заявлении. Твитнуть Загрузка... Загрузка...