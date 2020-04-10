Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
13 апреля 2020, 09:00

Премьер Британии Джонсон выписан из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает больницу после лечения от коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что британский премьер не сразу вернется к работе

Даунинг-стрит заявила, что премьер-министр продолжит восстановление в своей загородной резиденции.

«По совету своей медицинской бригады премьер-министр не сразу вернется к работе. Он хочет поблагодарить всех в больнице Сент-Томаса за блестящую помощь, которую он получил. Все его мысли связаны с теми, кто пострадал от этой болезни», - говорится в заявлении.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: