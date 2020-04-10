Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин

13 апреля 2020, 13:11

Киево-Печерская лавра закрывается на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаями инфицирования коронавирус, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Киево-Печерская лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин! И я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения», - сказал Кличко.

Он отметил, что из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 – в Киево-Печерской лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

«Город сегодня направит в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания», - отметил Кличко.