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Общественное мнение
Происшествия
13 апреля 2020, 15:02

У нардепа Вельможного – двусторонняя пневмония

У народного депутата из группы «Доверие» Сергея Вельможного диагностировали двустороннее воспаление легких.

«К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошел компьютерную томографию легких. Результат – двусторонняя пневмония... Нет слов, я подавлен», - написал он в Facebook.

Вельможного и его сына госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы с симптомами коронавируса 21 марта. У них была высокая температура.

Первый тест на коронавирус у депутата был отрицательный, а у его сына подтвердился.

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