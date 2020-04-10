В «ЛНР» заявили о 14 случаях заболевания COVID-19

13 апреля 2020, 15:05

В «ЛНР» медики зарегистрировали 14 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила «министр здравоохранения» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний момент зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За выходные у нас добавилось достаточно много заболевших. В основном это люди, которые прибыли из-за пределов ЛНР, и члены их семей», – заявила Пащенко.

Также «министр» сообщила, что первый заболевший COVID-19 получил отрицательный тест на коронавирус, после чего был выписан на условиях постоянного пребывания по месту жительства.