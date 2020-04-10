В ВСУ – уже 19 случаев заболевания коронавирусом

13 апреля 2020, 12:22

По состоянию на 7:00 13 апреля среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждено 19 случаев COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Один человек выздоровел, один случай – летальный.

«На изоляции (в том числе самоизоляция) – 214 человек. Количество военнослужащих, у которых завершается изоляция в ближайшие 3 суток - 25 человек», - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 12 апреля с помощью ПЦР-тестирования была подтверждена коронавирусная инфекция у сотрудника ВСУ, который 8 апреля был госпитализирован в областную инфекционную больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония». Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.