Президент: Пасха в новом формате в этом году – это настоящее проявление любви к ближнему

14 апреля 2020, 11:59

Церкви в Украине готовятся к богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 тыс. посылок с освященными куличами, которые будут доставлены на этой неделе. О том, как будут отмечаться пасхальные праздники, шла речь на традиционном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, на празднование Пасхи западного обряда и Вербного воскресенья в храмы пришло примерно 126 тыс. украинцев – по сравнению с почти 3 млн человек в прошлом году. В то же время за нарушение условий карантина в ходе богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в семи областях.

«Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую несет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрания, толпы на пасхальные праздники – прямой путь заболеть самому и заразить близких. Так что Пасха в новом формате в этом году – это настоящее проявление любви к ближнему», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, на совещании обсудили возможности поставок в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства. В данный момент проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

«Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней», – отметил Глава государства.

Дополнительно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в настоящее время за рубежом 15,6 тыс. украинцев пользуются возможностями программы МИДа для решения своих логистических вопросов.