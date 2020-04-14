Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
14 апреля 2020, 13:03

Во Львове священники УПЦ прошли экспресс-тест на коронавирус

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Львовской епархии, по результатам тестирования больных не обнаружено.

«Слава Богу, больных нет. Мы контактируем со многими людьми: и за себя волнуемся, чтобы быть здоровыми, но больше из-за того, чтобы не передавать инфекцию», - сообщил протоиерей Назарий Швец, ключарь Свято-Георгиевского собора.

В тестировании приняли участие клирики Свято-Георгиевского кафедрального собора, Свято-Троицкого храма и насельники Свято-Воскресенского монастыря.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: