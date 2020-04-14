Киев ужесточает ограничение на въезд

14 апреля 2020, 14:00

В Киеве с 16 апреля усилят контроль на постах на всех въездах в столицу в связи с распространением коронавируса. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

По его словам, вводится обязательная термометрия для пассажиров и водителей транспортных средств, едущих в Киев и перевозящих более трех человек.

"С 16 апреля до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въезде в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующих в столицу. Это касается автобусов, пассажирского и легкового транспорта, перевозящих более трех пассажиров включая водителем", - сообщил Кличко.