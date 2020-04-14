14 апреля 2020, 15:12

В Запорожье зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что от осложнений пневмонии вечером 13 апреля умер 65-летний мужчина. Симптомы у мужчины появились еще 19 марта, однако он продолжал заниматься самолечением и был госпитализирован лишь 3 апреля, находясь в тяжелом состоянии. Он находился на искусственной вентиляции легких.

В Запорожье от коронавируса умер 65-летний мужчина, который до госпитализации неделю занимался самолечением дома. Об этом сообщают местные СМИ.