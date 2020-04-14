Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
14 апреля 2020, 15:12

В Запорожье зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Запорожье зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что от осложнений пневмонии вечером 13 апреля умер 65-летний мужчина. Симптомы у мужчины появились еще 19 марта, однако он продолжал заниматься самолечением и был госпитализирован лишь 3 апреля, находясь в тяжелом состоянии. Он находился на искусственной вентиляции легких.

В Запорожье от коронавируса умер 65-летний мужчина, который до госпитализации неделю занимался самолечением дома. Об этом сообщают местные СМИ.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: