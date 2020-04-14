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Общественное мнение
Происшествия
14 апреля 2020, 15:58

На трассе Киев-Одесса грузовик сбил человека насмерть

Сегодня, 14 апреля, на трассе Киев-Одесса водитель грузовика совершил наезд на пешехода, в результате чего тот погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как сообщается, 30-летний водитель грузовика Volvo, который направлялся в Одессу, не заметил мужчину, когда тот шел ему навстречу прямо по проезжей части дороги.

Правоохранителями открыто производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того они устанавливают личность погибшего мужчины.

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