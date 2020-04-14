В Раде рассмотрят восстановление прав женщин на заслуженную пенсию

14 апреля 2020, 16:30

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрит законопроект по обеспечению восстановления права женщин на заслуженную пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседаний комитетов, опубликован на сайте Верховной рады.

Рассмотрение законопроекта состоится в среду, 15 апреля.

"Предварительное рассмотрение законопроектов: о целесообразности включения в повестку дня сессии проекта закона о внесении изменений в раздел XV "Заключительные положения" ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно обеспечения восстановления права женщин на заслуженную пенсию (р.№3069, н. д. Т.Батенко и др.)", - говорится в повестке дня.

Кроме того, члены комитета рассмотрят подготовку ко второму чтению законопроекта №0961 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении требований законов Украины, направленных на создание беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к зданиям и сооружениям", который подал еще Кабинет министров под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана.