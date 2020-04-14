14 апреля 2020, 16:50

В ближайшие дни загрязненный пожаром в Чернобыльской зоне воздух будет двигаться в южном и юго-восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра ядерной и радиационной безопасности.

Отмечается, что в Чернобыльской зоне все еще активны несколько зон возгорания, в частности в Денисовецком, Котовском, Корогодском, Паришевском и Лубянском лесничествах.

"По прогнозным расчетам траектории движения 14 апреля и в начале 15 апреля, потенциально загрязненные воздушные массы будут направлены в южном и юго-восточном направлении. В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки примерно до нескольких мм/ч", - сообщили в Центре.Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух направится на юг

Согласно прогнозу информационно-кризисного центра Госатомрегулирования, максимальные концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха Киева могут временно доходить до единиц мБк/м3.

"Прогнозируемые концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не наносят вред здоровью населения", - отметили в ведомстве.