Во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины народные избранники проголосовали за основу и в целом, приняв изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». Подробнее далее в сюжете.
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14 апреля 2020, 16:54
Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет Украины на 2020 год
Во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины народные избранники проголосовали за основу и в целом, приняв изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». Подробнее далее в сюжете.
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