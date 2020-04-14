Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
14 апреля 2020, 16:54

Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет Украины на 2020 год

Во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины народные избранники проголосовали за основу и в целом, приняв изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». Подробнее далее в сюжете.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: