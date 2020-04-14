14 апреля 2020, 17:12 Назначен новый руководитель Чернобыльской зоны Кабинет Министров назначил Сергея Калашника главной Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Соответствующее распоряжение Кабмина от 13 апреля опубликовано на правительственном портале. «Назначить Калашника Сергея Васильевича председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца», – сказано в документе. Твитнуть Загрузка... Загрузка...