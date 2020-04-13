На Донбассе боевики 7 раз обстреляли позиции ООС, в ВСУ потерь нет

14 апреля 2020, 10:18

На Донбассе 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

На протяжении суток боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, которые по минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил.

По защитникам Широкино враг с направления населенного пункта Саханка выпустил шесть мин калибра 82 мм