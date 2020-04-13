Особливості оподаткування депозитів

14 апреля 2020, 11:35

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Банківська установа, яка є податковим агентом, перераховує податок на доходи фізичних осіб із сум процентів, нарахованих за звітний місяць на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків фізичних осіб.

Таке перерахування здійснюється у термін не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.

Податкові агенти – банки, які нараховують доходи у вигляді процентів у податковому розрахунку за формою 1-ДФ, відображають загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок та загальну суму утриманого з них податку.

Нагадаємо, до пасивних доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, належать проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок.

Податковим агентом платника податку на доходи фізичних осіб під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування (підпункт 170.4.1 Податкового кодексу України).

Ставка податку на доходи у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок встановлюється у розмірі 18% до бази оподаткування. Такі доходи є об'єктом оподаткування військовим збором (ставка 1,5%).