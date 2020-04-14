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Общественное мнение
Власть
14 апреля 2020, 11:57

В Минздраве назвали условие завершения карантина 24 апреля

В Минздраве заявили, что будут смотреть на динамику, чтобы 24 апреля выходить из карантина. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Українській правді. Життя".

Как он отметил, в Минздраве делают все возможное для того, чтобы на 14-17 апреля Украина зашла с как можно меньшим количеством инфицированного населения.

"У нас религиозные праздники длятся 2 недели. Если не будем придерживаться карантинных мер, то сейчас еще инфицируются. И вместо того, чтобы 24 апреля выходить из карантина уже поэтапно, мы будем смотреть на динамику и жаловаться на правительство, которое нас неправильно загнало в карантин", - сказал он.

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