На Луганщині легалізовано працю майже 10 тис. громадян

14 апреля 2020, 11:57

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за результатами вжитих заходів контролю за роботодавцями з дотримання ними законодавства щодо оформлення трудових відносин з найманими особами в січні - березні 2020 року легалізовано працю 9 тис. 656 громадян. По ним до бюджету додатково надійшло 6,7 млн грн єдиного внеску, 5,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 500 тис. грн військового збору.

Крім того, з початку року виявлено та залучено до державної реєстрації 424 громадянина, які здійснювали незаконну підприємницьку діяльність. За результатами проведених заходів щодо легалізації їх підприємницької діяльності сплачено 390,18 тис. грн єдиного внеску та 226,6 тис. грн єдиного податку.