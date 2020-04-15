Пожар в зоне ЧАЭС: Минздрав советует не выходить из дома утром

15 апреля 2020, 13:07

Министерство охраны Украины рекомендует людям с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы не выходить утром из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

«Мы видим повышение различных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем всем людям, особенно тем, кто имеет хронические заболевания легких или сердечно-сосудистыми заболеваниями, ограничить свой выход на улицу в утренние часы, когда концентрация самая высокая этих частиц в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку в помещении», - сказал он.

При этом Степанов заверил, что радиационный фон в пределах нормы