В Днепре перекопали вход к церкви, где причащали прихожан из одной ложки

15 апреля 2020, 15:23

В Днепре перекопали вход к церкви, где в Вербное воскресенье прихожан причащали из одной ложки, сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко.

«Один из служителей культа (не путать со священнослужителями), видимо, согласно уставу или штатному расписанию МП, принял решение о проведении массового мероприятия в нарушение постановления городского совета. В этом мероприятии, произошедшем в это воскресенье, служитель культа при большом собрании людей с использованием одной ложки и одного чана на всех наполнял уста и ротовые полости благочестивых и кротких мирян.... Одной и той же ложкой, с одной и той же бадьи. 300 человек. Я не знаю, преподают ли сейчас в духовных семинариях основы гигиены и академминимум о нераспространении инфекций, но то, что руководитель вышеупомянутой обители наплевал на решение городского совета, остается фактом», - написал он в Facebook.

«Прошлой ночью на меня снизошел дух. Да, технический дух водоканала. Дух сообщил мне, что скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров. Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу, дабы отделить зерна от плевел. Истинно говорю Вам, пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение», - добавил Лысенко.

Затем, по его словам, начали происходить дела совершенно непонятные.

«В вырытой траншее, был обнаружен снаряд времен второй мировой войны! Представляете?! Траншея ограждена. Работает МЧС. Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа», - сыронизировал чиновник.