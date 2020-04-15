15 апреля 2020, 16:13

Кабинет министров уволил вр.и.о. главы правления "Укрзализныци" Желько Марчека.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня на заседании Правительства поддержали предложение наблюдательного совета Укрзализныци о прекращении полномочий временного руководителя Укрзализныци. Правительство уволило Желько Марчек с должности исполняющего обязанности председателя и исключил его из состава членов правления АО "Украинская железная дорога". Ближайшие приоритеты - стабилизация деятельности стратегического предприятия и выход из коронакризиса и, конечно, проведение честного конкурса на должность главы Укрзализныци. Украинская железная дорога должна быть одной из лучших в европейском регионе. Для этого нам нужен честный и профессиональный руководитель, который станет локомотивом для предприятия", - отметил Криклий.

При этом министр не сообщил имени нового вр.и.о. главы "УЗ".

В то же время народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале уточнил, что новым вр.и.о. стал Иван Юрик.

"Кабмин принял распоряжение о временном возложении исполнения председателя правления «Украинской железной дороги» на Юрика Ивана Ивановича, а также о временном возложении исполнения обязанностей члена правления Укрзализныци на Веприцкого Романа Сергеевича", - сообщил Гончаренко.