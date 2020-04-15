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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
15 апреля 2020, 09:46

В Луганской области зафиксировали четвертый случай заболевания Ковид-19

В Украине за прошедшие сутки заразились 392 человека

По состоянию на 15 апреля в Украине заразились коронавирусом 3764 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Больше всего зараженных в Киеве и Черновицкой области. Вместе с тем, растет количество зараженных в Винницкой, Киевской и Днепропетровской областях.

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