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Общественное мнение
Политика
15 апреля 2020, 17:04

Инфицированный коронавирусом нардеп накануне встречался с предстоятелем УПЦ МП

Народный депутат Вадим Новинский, у которого обнаружили коронавирус, во вторник, 14 апреля, встречался с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием. Об этом сообщает пресс-служба фонда, принадлежащего нардепу.

Сообщается, что в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы фонд Новинского закупил 850 тыс. медицинских масок. Эти маски должны раздать прихожанам, которые решатся идти в храмы на Пасхальные богослужения.

Напомним, сегодня стало известно, что у нардепа Вадима Новинского лабораторно подтвердили коронавирус. По его словам, его состояние в норме.

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