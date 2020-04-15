Инфицированный коронавирусом нардеп накануне встречался с предстоятелем УПЦ МП

15 апреля 2020, 17:04

Народный депутат Вадим Новинский, у которого обнаружили коронавирус, во вторник, 14 апреля, встречался с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием. Об этом сообщает пресс-служба фонда, принадлежащего нардепу.

Сообщается, что в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы фонд Новинского закупил 850 тыс. медицинских масок. Эти маски должны раздать прихожанам, которые решатся идти в храмы на Пасхальные богослужения.

Напомним, сегодня стало известно, что у нардепа Вадима Новинского лабораторно подтвердили коронавирус. По его словам, его состояние в норме.