Обмен пленными: все участники пройдут 14-дневную обсервацию

Все возвращенные граждане Украины в рамках обмена пленным с ОРДЛО пройдут 14-дневную обсервацию.
Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает РБК-Украина.
По ее словам, на данный момент идут последние согласования относительно даты, списков и логистики передачи пленных.
"Очередной этап взаимного освобождения граждан в процессе подготовки. Он состоится на этой неделе. Осуществляется последнее согласование даты, списки и логистики передачи граждан. Наши граждане, которых мы возвращаем, пройдут обязательную обсервацию. Все кто вовлечены в процесс взаимного освобождения используют все имеющиеся рычаги и инструменты для возвращения из плена наших граждан, где бы они незаконно не содержались", - заявила Денисова.