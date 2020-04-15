15 апреля 2020, 17:38 Обмен пленными: все участники пройдут 14-дневную обсервацию Все возвращенные граждане Украины в рамках обмена пленным с ОРДЛО пройдут 14-дневную обсервацию. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает РБК-Украина. По ее словам, на данный момент идут последние согласования относительно даты, списков и логистики передачи пленных. "Очередной этап взаимного освобождения граждан в процессе подготовки. Он состоится на этой неделе. Осуществляется последнее согласование даты, списки и логистики передачи граждан. Наши граждане, которых мы возвращаем, пройдут обязательную обсервацию. Все кто вовлечены в процесс взаимного освобождения используют все имеющиеся рычаги и инструменты для возвращения из плена наших граждан, где бы они незаконно не содержались", - заявила Денисова. Твитнуть Загрузка... Загрузка...