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Общественное мнение
Политика
15 апреля 2020, 17:38

Обмен пленными: все участники пройдут 14-дневную обсервацию

Все возвращенные граждане Украины в рамках обмена пленным с ОРДЛО пройдут 14-дневную обсервацию.

Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает РБК-Украина.

По ее словам, на данный момент идут последние согласования относительно даты, списков и логистики передачи пленных.

"Очередной этап взаимного освобождения граждан в процессе подготовки. Он состоится на этой неделе. Осуществляется последнее согласование даты, списки и логистики передачи граждан. Наши граждане, которых мы возвращаем, пройдут обязательную обсервацию. Все кто вовлечены в процесс взаимного освобождения используют все имеющиеся рычаги и инструменты для возвращения из плена наших граждан, где бы они незаконно не содержались", - заявила Денисова.

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